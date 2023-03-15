Германия попросила Россию увеличить срок зерновой сделки

Данную просьбу в немецком правительстве пояснили тем, что на сегодняшний день по всему миру голодают более 300 миллионов человек.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ведет переговоры по продлению зерновой сделки на 120 дней вместо заявленных Россией 60 дней.



