Германия попросила Россию увеличить срок зерновой сделки
15 марта 202318:49
Правительство Германии попросило Россию продлить зерновую сделку, заявила официальный представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн. Ее слова приводит РИА Новости.
Данную просьбу в немецком правительстве пояснили тем, что на сегодняшний день по всему миру голодают более 300 миллионов человек.
Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ведет переговоры по продлению зерновой сделки на 120 дней вместо заявленных Россией 60 дней.
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15 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru