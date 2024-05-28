Вертолет Ми-8 экстренно сел в Мурманской области
28 мая 202417:19
Вертолет Ми-8 экстренно сел в Мурманской области, сообщили в прокуратуре.
В результате вынужденной посадки никто из семи человек на борту не пострадал.
Для эвакуации людей на месте происшествия вылетел аварийно-спасательный отряд,
Ранее самолет авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку в аэропорту Рощино в Тюмени, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru