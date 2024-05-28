Вертолет Ми-8 экстренно сел в Мурманской области

Вертолет Ми-8 экстренно сел в Мурманской области, сообщили в прокуратуре.

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В результате вынужденной посадки никто из семи человек на борту не пострадал.

Для эвакуации людей на месте происшествия вылетел аварийно-спасательный отряд,

Ранее самолет авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку в аэропорту Рощино в Тюмени, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:Мурманская ОбластьЭкстренная ПосадкаВертолет Ми-8

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