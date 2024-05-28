Заболеваемость коклюшем в России оказалась максимальной за 30 лет

Отмечается, что прошлогодние показатели стали рекордными за последние 30 лет - в 1993 году в России зафиксировали 74 463 случая.

По данным издания, в ряде клиник сразу в нескольких регионах наблюдаются перебои с самой распространенной вакциной от коклюша «Пентаксим».

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН заявил, что рост заболеваемости коклюшем в России связан с ослаблением вакцинальной защиты

