В Минобороны сообщили о многочисленных случаях применения Киевом хлорпикрина
В зоне проведения спецоперации украинская сторона регулярно применяет запрещенные отравляющие вещества и химические средства, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, ВСУ применяют в том числе раздражающее вещество хлорпикрин, который внесен в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия. Кириллов отметил, что применение украинской стороной химического оружия приняло системный характер.
Кириллов уточнил, что впервые украинская сторона применила хлорпикрин против несогласных с евромайданом во время осады Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Ранее инженерно-саперное подразделение группировки войск «Центр» обнаружило и обезвредило схрон ВСУ с иностранным вооружением и боеприпасами в Авдеевке, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru