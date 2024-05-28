По его словам, ВСУ применяют в том числе раздражающее вещество хлорпикрин, который внесен в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия. Кириллов отметил, что применение украинской стороной химического оружия приняло системный характер.

Кириллов уточнил, что впервые украинская сторона применила хлорпикрин против несогласных с евромайданом во время осады Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Ранее инженерно-саперное подразделение группировки войск «Центр» обнаружило и обезвредило схрон ВСУ с иностранным вооружением и боеприпасами в Авдеевке, отмечает RT.

