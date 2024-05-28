СМИ: Самые дешевые трехзвездочные отели россияне найдут в Азии

Номер в отеле прибрежного курортного города на юге Вьетнама Нячанга обойдется туристам в 1,5 тысячи рублей за сутки. В таиландском городе на восточном побережье Сиамского залива Паттайе можно снять номер в гостинице за 1,7 тысячи, в столице Таиланда Бангкоке ночь обойдется в 1,9 тысячи. В списке самых бюджетных вариантов также вьетнамские Хошимин (2,1 тысячи рублей), Дананг и Ханой (2,2 тысячи рублей), а также таиландский город Пхукет, расположенный на острове с одноименным названием (2,3 тысячи рублей за сутки).

Номера стоимостью до трех тысяч рублей можно найти в столице Армении Ереване (2,4 тысячи), в столице Азербайджана Баку (2,7 тысячи) и в прибрежном населенном пункт на Шри-Ланке Унаватуна (2,6 тысячи).

Ранее стало известно, что российские путешественники снова заинтересовались поездками в Европу, отмечает RT.

