Путин заявил, что статус движения «Талибан» постоянно обсуждается

По его словам, отношения с талибами необходимо выстраивать, так как они контролируют Афганистан.

«И я сейчас не буду это никак комментировать, потому что взаимоотношения с «Талибаном», с Афганистаном постоянно на слуху», - заключил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу о возможном исключении движения из списка террористических организаций, указал, что этот процесс «отражает осознание реальности», сообщает RT.

