Путин заявил, что статус движения «Талибан» постоянно обсуждается
Статус движения «Талибан» (признано в РФ террористической организацией и запрещено) постоянно обсуждается. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, отношения с талибами необходимо выстраивать, так как они контролируют Афганистан.
«И я сейчас не буду это никак комментировать, потому что взаимоотношения с «Талибаном», с Афганистаном постоянно на слуху», - заключил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу о возможном исключении движения из списка террористических организаций, указал, что этот процесс «отражает осознание реальности», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru