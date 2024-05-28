Путин заявил, что статус движения «Талибан» постоянно обсуждается

Статус движения «Талибан» (признано в РФ террористической организацией и запрещено) постоянно обсуждается. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

В «Талибане» заявили, что никогда не были террористами

По его словам, отношения с талибами необходимо выстраивать, так как они контролируют Афганистан.

«И я сейчас не буду это никак комментировать, потому что взаимоотношения с «Талибаном», с Афганистаном постоянно на слуху», - заключил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу о возможном исключении движения из списка террористических организаций, указал, что этот процесс «отражает осознание реальности», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанТалибанРоссияВладимир Путин

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