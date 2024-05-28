Госдума ввела ответственность за высадку из транспорта инвалидов первой группы

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, для нарушителей закона будет предусмотрен штраф - пять тысяч рублей для водителя и от 20 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лица.

«Детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья высаживать из общественного транспорта нельзя. Это несёт прямую угрозу их жизни», - подчеркнул он.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее проводник следовавшего из Томска в Адлер поезда по ошибке высадил группу пассажиров за 51 километр от места назначения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

