Госдума ввела ответственность за высадку из транспорта инвалидов первой группы
Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за высадку из общественного транспорта инвалидов первой группы. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, для нарушителей закона будет предусмотрен штраф - пять тысяч рублей для водителя и от 20 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лица.
«Детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья высаживать из общественного транспорта нельзя. Это несёт прямую угрозу их жизни», - подчеркнул он.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Ранее проводник следовавшего из Томска в Адлер поезда по ошибке высадил группу пассажиров за 51 километр от места назначения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru