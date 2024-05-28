СМИ: Голкипер Сафонов прибыл в Париж на медосмотр в «ПСЖ»
28 мая 202416:32
Вратарь футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Матвей Сафонов прилетел в Париж, чтобы пройти медосмотр перед переходом во французский «ПСЖ», передает RMC Sport.
По данным СМИ, футболист подпишет пятилетний контракт с парижанами. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.
Ранее главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что в следующем сезоне продолжит работать в ростовской команде, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru