Путин: Легитимной властью на Украине являются только парламент и спикер Рады
Единственной легитимной властью на Украине, «по предварительной оценке», остаются парламент и спикер Рады. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
На пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан он указал, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады, но не президента.
«Если бы хотели провести президентские выборы, тогда надо было бы отменять закон о военном положении, вот и всё... но они не захотели этого делать», — указал глава государства.
Ранее Путин заявил, что конференция по Украине, которая пройдёт в Швейцарии, необходима для того, чтобы Запад подтвердил легитимность президента Украины Владимира Зеленского, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru