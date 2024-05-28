Путин: Легитимной властью на Украине являются только парламент и спикер Рады

На пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан он указал, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады, но не президента.

«Если бы хотели провести президентские выборы, тогда надо было бы отменять закон о военном положении, вот и всё... но они не захотели этого делать», — указал глава государства.

Ранее Путин заявил, что конференция по Украине, которая пройдёт в Швейцарии, необходима для того, чтобы Запад подтвердил легитимность президента Украины Владимира Зеленского, сообщает RT.

