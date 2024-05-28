Путин: События в Харьковской области спровоцировали страны НАТО
События в Харьковской области спровоцировали страны НАТО. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан он напомнил, что уже предупреждал о том, что если удары по жилым кварталам будут продолжаться, что Россия будет вынуждена «создавать зоны безопасности».
«Мы к этому и перешли», - заключил глава государства.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что без систем противовоздушной обороны Patriot Украина может потерять Харьков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru