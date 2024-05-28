Путин: События в Харьковской области спровоцировали страны НАТО

В ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан он напомнил, что уже предупреждал о том, что если удары по жилым кварталам будут продолжаться, что Россия будет вынуждена «создавать зоны безопасности».

«Мы к этому и перешли», - заключил глава государства.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что без систем противовоздушной обороны Patriot Украина может потерять Харьков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

