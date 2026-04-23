Германия останется без бензина? Россия может перекрыть подачу нефти в Европу
Остановка поставок по трубопроводу «Дружба» может привести к энергетической катастрофе в крупнейшей стране Евросоюза. Однако Москва отрицает такое будущее.
Немецкие предприятия и заправки могут остаться без топлива. Это связано с тем, что Россия собирается остановить подачу казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает издание Reuters.
ЧТО ИЗВЕСТНО?
С 1 мая 2026 года все поставки энергоресурсов из Казахстана в Германию через территорию России по трубопроводу «Дружба» будут прекращены. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что транзит на май фактически остановлен. Об этом он рассказал изданию Forbes.
Германия получала по данному маршруту казахстанскую нефть с февраля 2023 года. Объемы росли ежегодно и достигли 2,1 миллиона тонн в 2025 году, а в этом году должны были превысить 2,5 миллиона тонн. Этот маршрут обеспечивает около 20-30% потребностей нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в немецком городе Шведте.
ПОЧЕМУ НЕТ ДРУЖБЫ?
Стороны выдвигают различные версии возможных перебоев в поставках. Аккеженов подчеркнул, что проблемы связаны с техническими сложностями из-за атак украинских войск по нефтяной инфраструктуре России. Вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, сослался на неполадки в работе оборудования. Его слова публикуют РИА Новости.
Однако немецкое издание Berliner Zeitung отмечает, что завод в Шведте является стратегически важным поставщиком сырья для восточного фланга НАТО и обеспечивает необходимым топливом военную промышленность Польши и Германии, которые работают в интересах Украины. Немецкие журналисты подчеркивают, что это может быть одной из причин для приостановки поставок.
Ранее Министерство обороны России опубликовало адреса заводов по производству дронов для ВСУ на европейской территории, включая несколько немецких предприятий. После этого в МИД Германии был вызван посол РФ Сергей Нечаев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на эти действия, отметив, что немцы понимают, что делают что-то неправильное и незаконное.
КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ?
Министерство экономики Германии уже подчеркнуло, что остановка поставок может стать серьезным ударом для шведтского НПЗ. Руководство завода указало, что без нефти из Казахстана могут остаться до 90% всех автомобилей в Берлине и столичный аэропорт. Их позицию приводит Spiegel.
Напряженность увеличивает тот факт, что Ормузский пролив до сих пор остается зоной противостояния между США и Ираном, а поставки с Ближнего Востока обеспечивали до 7% потребности Германии в нефти. Сегодня стране придется искать альтернативные пути поставок, но пока нет понимания, что может заменить казахстанскую нефть. Об этом сообщил представитель Rosneft Deutschland в интервью изданию BILD. Там же уточняется, что цены на бензин в стране уже превысили рекордные отметки и составляют в среднем 2,2 евро за литр.
В тоже время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что интересы Астаны и покупателей ее сырья будут учтены. По его словам, другие маршруты гарантируют, что поставки продолжатся. Как именно нефть пойдет из Казахстана на другие рынки, он не уточнил. Его слова приводят РИА Новости.
