КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ?

Министерство экономики Германии уже подчеркнуло, что остановка поставок может стать серьезным ударом для шведтского НПЗ. Руководство завода указало, что без нефти из Казахстана могут остаться до 90% всех автомобилей в Берлине и столичный аэропорт. Их позицию приводит Spiegel.

Напряженность увеличивает тот факт, что Ормузский пролив до сих пор остается зоной противостояния между США и Ираном, а поставки с Ближнего Востока обеспечивали до 7% потребности Германии в нефти. Сегодня стране придется искать альтернативные пути поставок, но пока нет понимания, что может заменить казахстанскую нефть. Об этом сообщил представитель Rosneft Deutschland в интервью изданию BILD. Там же уточняется, что цены на бензин в стране уже превысили рекордные отметки и составляют в среднем 2,2 евро за литр.

В тоже время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что интересы Астаны и покупателей ее сырья будут учтены. По его словам, другие маршруты гарантируют, что поставки продолжатся. Как именно нефть пойдет из Казахстана на другие рынки, он не уточнил. Его слова приводят РИА Новости.

