Новак: Поставки казахстанской нефти в ФРГ будут выполняться в обход «Дружбы»

Поставки казахстанской нефти в Германию будут осуществляться в обход «Дружбы». Как пишет RT, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Зеленский объявил, что нефтепровод «Дружба» готов к возобновлению работы

По его словам, с 1 мая объёмы «будут направляться в другие, свободные логистические направления».

«Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», - пояснил он.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что республика получила информацию о невозможности транспортировать нефть по трубопроводу «Дружба» в мае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: РИА Новости
