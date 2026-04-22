Новак: Поставки казахстанской нефти в ФРГ будут выполняться в обход «Дружбы»
22 апреля 202616:11
Поставки казахстанской нефти в Германию будут осуществляться в обход «Дружбы». Как пишет RT, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, с 1 мая объёмы «будут направляться в другие, свободные логистические направления».
«Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», - пояснил он.
Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что республика получила информацию о невозможности транспортировать нефть по трубопроводу «Дружба» в мае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
