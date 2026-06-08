Apple представила iOS 27 с обновленным ИИ-ассистентом Siri

Компания Apple анонсировала новую версию операционной системы iOS 27 с существенно переработанным ИИ-ассистентом Siri. Презентация состоялась в ходе ежегодной конференции WWDC 2026, релиз обновлений запланирован на осень. Поддержку получат владельцы iPhone, начиная с 11-й серии.

Голосовой помощник будет работать на базе технологии Google Gemini, что позволит ему понимать контекст разговора и выполнять многоэтапные задачи. Среди новых возможностей — генерация изображений по запросу, поиск информации в интернете и определение места съемки фотографии. На старте функция Siri AI будет доступна исключительно на английском языке, сообщает РБК.

Обновление для компьютеров Mac получило название Golden Gate. В нем Siri AI интегрирован в строку поиска и помогает работать с файлами, отправлять их через сообщения или электронную почту. Вся переписка с ассистентом не передается на серверы и хранится только на устройстве пользователя.

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Дополнительно система получила новые функции безопасности и родительского контроля. При открытии приложения «Сообщения» пользователи будут получать предупреждения о наличии сомнительного контента, а родители смогут ограничивать время, которое ребенок проводит в различных приложениях,

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что ведомство ведёт переговоры с Apple относительно мессенджера «Макс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Щербак/ТАСС
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