Apple представила iOS 27 с обновленным ИИ-ассистентом Siri
Компания Apple анонсировала новую версию операционной системы iOS 27 с существенно переработанным ИИ-ассистентом Siri. Презентация состоялась в ходе ежегодной конференции WWDC 2026, релиз обновлений запланирован на осень. Поддержку получат владельцы iPhone, начиная с 11-й серии.
Голосовой помощник будет работать на базе технологии Google Gemini, что позволит ему понимать контекст разговора и выполнять многоэтапные задачи. Среди новых возможностей — генерация изображений по запросу, поиск информации в интернете и определение места съемки фотографии. На старте функция Siri AI будет доступна исключительно на английском языке, сообщает РБК.
Обновление для компьютеров Mac получило название Golden Gate. В нем Siri AI интегрирован в строку поиска и помогает работать с файлами, отправлять их через сообщения или электронную почту. Вся переписка с ассистентом не передается на серверы и хранится только на устройстве пользователя.
Дополнительно система получила новые функции безопасности и родительского контроля. При открытии приложения «Сообщения» пользователи будут получать предупреждения о наличии сомнительного контента, а родители смогут ограничивать время, которое ребенок проводит в различных приложениях,
Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что ведомство ведёт переговоры с Apple относительно мессенджера «Макс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Apple представила iOS 27 с обновленным ИИ-ассистентом Siri
- Нидерланды вышли из британской программы подготовки солдат ВСУ
- Климатолог пообещал москвичам погоду как в Сочи через 15 лет
- Борьба не закончилась: Как в Армении оценили победу Пашиняна на выборах
- Мишустин озвучил сроки перехода экономики России к устойчивому росту
- Депутаты парламента Венгрии урезали себе зарплаты на 40%
- Финансовые эксперты назвали самые популярные вклады у россиян
- Купят лояльность? Почему в России потребовали «Макс» для входа на концерт
- Маркировка и «серый горошек»: Почему россияне перешли на покупку одежду за рубежом
- Минэнерго создало штаб из-за сложностей с топливом на юге России