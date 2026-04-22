Казахстан получил неофициальные данные о невозможности транзита по «Дружбе» в мае

Казахстан получил информацию о невозможности транспортировать нефть по трубопроводу «Дружба» в мае. Об этом заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, передает ТАСС.

Как отметил Аккенженов, он получил эти данные по неофициальным источникам. Официальных заявлений от России пока не последовало.

«На май у нас транзит через Атырау - Самара по направлению нефтепровода "Дружба" и далее на завод в Шведт у нас ноль», - указал министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова возобновить транзит нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию, но все зависит от того, «откроют ли трубу и прекратят ли шантаж» в Киеве, пишет 360.ru.

