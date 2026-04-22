Казахстан получил неофициальные данные о невозможности транзита по «Дружбе» в мае
Казахстан получил информацию о невозможности транспортировать нефть по трубопроводу «Дружба» в мае. Об этом заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, передает ТАСС.
Как отметил Аккенженов, он получил эти данные по неофициальным источникам. Официальных заявлений от России пока не последовало.
«На май у нас транзит через Атырау - Самара по направлению нефтепровода "Дружба" и далее на завод в Шведт у нас ноль», - указал министр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова возобновить транзит нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию, но все зависит от того, «откроют ли трубу и прекратят ли шантаж» в Киеве, пишет 360.ru.
Горячие новости
- В Петербурге машина упала в Обводный канал, пострадали два человека
- Жилье уехавших из страны граждан ДНР передадут нуждающимся людям
- В Курске дрон упал во дворе многоквартирного дома
- Казахстан получил неофициальные данные о невозможности транзита по «Дружбе» в мае
- Под угрозой вся отрасль? В Popcorn Books дали показания на гендиректора «Эксмо»
- Экс-директор Popcorn Books Протопопов заключил сделку со следствием
- Над российскими регионами сбили 155 украинских БПЛА
- Путин наградил Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
- В ПСБ рассказали, когда восстановится рыночная ипотека в России
- Путин: В Киеве думают, как оформлять ситуацию с победой России