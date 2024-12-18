Герасимов: Порог ядерного сдерживания зависит от угроз потенциального противника

Порог ядерного сдерживания не определен никакими международными обязательствами, он определяется необходимостью удержания агрессора. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Он отметил, что порог ядерного сдерживания также определяется необходимостью нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника. По словам Герасимова, в доктрине Соединенных Штатов порог применения ядерного оружия обозначен нечетко и существенно ниже, чем в обновленной ядерной доктрине РФ.

Смоделированы последствия удара ядерной бомбой по России, КНР и КНДР

Вместе с тем начальник Генштаба подчеркнул, что на любые угрозы безопасности Россией будут предприняты все необходимые ответные меры и применено то оружие, которое посчитается целесообразным.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что достаточное количество систем «Орешник» ставит на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия. В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) он напомнил об изменениях в ядерной доктрине страны, отметив, что она «не ужесточается, а совершенствуется», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Ядерное ОружиеГенштаб ВС РФ

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