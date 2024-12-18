Герасимов: Порог ядерного сдерживания зависит от угроз потенциального противника

Вместе с тем начальник Генштаба подчеркнул, что на любые угрозы безопасности Россией будут предприняты все необходимые ответные меры и применено то оружие, которое посчитается целесообразным.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что достаточное количество систем «Орешник» ставит на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия. В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) он напомнил об изменениях в ядерной доктрине страны, отметив, что она «не ужесточается, а совершенствуется», передает «Радиоточка НСН».

