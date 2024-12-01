Смоделированы последствия удара ядерной бомбой по России, КНР и КНДР

Журнал Newsweek оценил, какими будут последствия, если Вашингтон ударит крупнейшей в американском военном арсенале термоядерной бомбой В83 по столицам России, Китая и Северной Кореи.

Издание считает, что в результате такого удара в Москве погибнет около 1,4 млн человек, еще 3,7 млн будут ранены. В Пекине количество жертв может составить 1,5 млн человек, пострадают 3,3 млн. В Пхеньяне количество потерь может превысить 1,3 млн человек, ранения получат 1,1 млн.

В умеренной зоне поражения, где будут разрушены или сгорят жилые дома, окажется площадь в 175 квадратных километров.

Ранее стало известно, что США могут вернуть тактическое ядерное оружие на флот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

