Путин: «Орешник» минимизирует необходимость использования ядерного оружия

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) он напомнил об изменениях в ядерной доктрине страны, отметив, что она «не ужесточается, а совершенствуется».

«А так, по большому счёту, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник», - заключил глава государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Путину с просьбой разместить на территории республики новые системы вооружений, в том числе «Орешник», сообщает RT.

