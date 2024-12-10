Путин: «Орешник» минимизирует необходимость использования ядерного оружия

Достаточное количество систем «Орешник» «ставит на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия». Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

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В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) он напомнил об изменениях в ядерной доктрине страны, отметив, что она «не ужесточается, а совершенствуется».

«А так, по большому счёту, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник», - заключил глава государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Путину с просьбой разместить на территории республики новые системы вооружений, в том числе «Орешник», сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
ТЕГИ:РакетыБаллистическая РакетаЯдерное ОружиеВладимир Путин

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