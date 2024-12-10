Путин: «Орешник» минимизирует необходимость использования ядерного оружия
Достаточное количество систем «Орешник» «ставит на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия». Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) он напомнил об изменениях в ядерной доктрине страны, отметив, что она «не ужесточается, а совершенствуется».
«А так, по большому счёту, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник», - заключил глава государства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Путину с просьбой разместить на территории республики новые системы вооружений, в том числе «Орешник», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru