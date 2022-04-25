Полянский заявил, что Украина может применить оружие массового уничтожения

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина может применить оружие массового уничтожения (ОМУ), сообщает РИА Новости.

Песков ответил на вопрос о возможности размещения ядерного оружия на Балтике

По его мнению, киевский режим может пойти на это в случае, если не сможет «добиться преимущества при помощи обычных вооружений».

«Насколько мы знаем, такой вариант рассматривается для Славянска и Краматорска, которые превратились в фортифицированные объекты», - подчеркнул Полянский.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможность использования на Украине ядерного оружия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассОружиеУкраина
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