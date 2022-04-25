Полянский заявил, что Украина может применить оружие массового уничтожения

По его мнению, киевский режим может пойти на это в случае, если не сможет «добиться преимущества при помощи обычных вооружений».

«Насколько мы знаем, такой вариант рассматривается для Славянска и Краматорска, которые превратились в фортифицированные объекты», - подчеркнул Полянский.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможность использования на Украине ядерного оружия.