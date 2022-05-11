Лавров: ООН упустила шанс добиться мирного урегулирования на Украине

По его словам, семь лет секретариат организации никак не реагировал на открытый саботаж Киевом резолюции Совбеза ООН, которая утвердила Минские договоренности.

Ранее Совет Безопасности ООН на заседании принял заявление председателя в лице США по ситуации на Украине впервые после начала конфликта. Также Совбез поддержал усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по решению украинского конфликта.

