Лавров: ООН упустила шанс добиться мирного урегулирования на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш упустил возможность добиться политического урегулирования на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди.

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По его словам, семь лет секретариат организации никак не реагировал на открытый саботаж Киевом резолюции Совбеза ООН, которая утвердила Минские договоренности.

Ранее Совет Безопасности ООН на заседании принял заявление председателя в лице США по ситуации на Украине впервые после начала конфликта. Также Совбез поддержал усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по решению украинского конфликта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровРоссия
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