Генсек НАТО предрек тяжелые месяцы Украине

По его словам, вооруженные силы России сохраняют значительные возможности и большое число личного состава. При этом Столтенберг подчеркнул, что уход России из Херсона продемонстрировал «невероятную храбрость» ВС Украины.

«Это также демонстрирует важность продолжения оказания помощи Украине с нашей стороны», - приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия одна ведет сражение с НАТО и Западом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

