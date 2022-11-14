Генсек НАТО предрек тяжелые месяцы Украине

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил об опасности «недооценивать военные возможности» России, он также считает, что Украину ждут тяжелые ближайшие месяцы.

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По его словам, вооруженные силы России сохраняют значительные возможности и большое число личного состава. При этом Столтенберг подчеркнул, что уход России из Херсона продемонстрировал «невероятную храбрость» ВС Украины.

«Это также демонстрирует важность продолжения оказания помощи Украине с нашей стороны», - приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия одна ведет сражение с НАТО и Западом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:УкраинаНАТО
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