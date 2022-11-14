Генсек НАТО предрек тяжелые месяцы Украине
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил об опасности «недооценивать военные возможности» России, он также считает, что Украину ждут тяжелые ближайшие месяцы.
По его словам, вооруженные силы России сохраняют значительные возможности и большое число личного состава. При этом Столтенберг подчеркнул, что уход России из Херсона продемонстрировал «невероятную храбрость» ВС Украины.
«Это также демонстрирует важность продолжения оказания помощи Украине с нашей стороны», - приводит РИА Новости слова Столтенберга.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия одна ведет сражение с НАТО и Западом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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