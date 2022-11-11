Зеленский сравнил ВСУ и войска НАТО

«По уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы, по меньшей мере на том же уровне, как и страны-члены НАТО», — заявил глава государства.

Как отметил Зеленский, если путь в Альянс займет у Украины слишком много времени, то стране нужны гарантии безопасности.

Вступление Украины в НАТО грозит катастрофическими последствиями для США, считает вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together, ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

