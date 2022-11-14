Генпрокуратура признала нежелательной в России НПО Open Press
Генпрокуратура РФ признала нежелательной в РФ деятельность французской неправительственной организации Open Press. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении поясняется, что деятельность этой НПО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России».
Информация о принятом решении направлена в Минюст для внесения сведений в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ.
На днях Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность американского научного центра имени Вудро Вильсона.
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