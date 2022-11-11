Американский научный центр имени Вудро Вильсона признан нежелательным в России

Деятельность американского научного центра имени Вудро Вильсона признана нежелательной в России. Об этом заявили в Генпрокуратуре РФ.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Международный научный центр им. Вудро Вильсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США», - сообщило надзорное ведомство.

По мнению российские прокуроров, что деятельность центра «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны. Информация о принятом решении направлена в Минюст РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, и обнародования, заявили в Генпрокуратуре.

Центр Вудро Вильсона учрежден Конгрессом США в 1968 году. Как сообщается на сайте организации, центр является «политическим форумом для решения глобальных проблем посредством независимых исследований и открытого диалога для информирования политического сообщества о действенных идеях».

