Американский научный центр имени Вудро Вильсона признан нежелательным в России
Деятельность американского научного центра имени Вудро Вильсона признана нежелательной в России. Об этом заявили в Генпрокуратуре РФ.
«Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Международный научный центр им. Вудро Вильсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США», - сообщило надзорное ведомство.
По мнению российские прокуроров, что деятельность центра «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны. Информация о принятом решении направлена в Минюст РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, и обнародования, заявили в Генпрокуратуре.
Центр Вудро Вильсона учрежден Конгрессом США в 1968 году. Как сообщается на сайте организации, центр является «политическим форумом для решения глобальных проблем посредством независимых исследований и открытого диалога для информирования политического сообщества о действенных идеях».
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