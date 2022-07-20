Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Фонда открытой Эстонии

Генеральная прокуратура России признала нежелательной в стране деятельность Фонда открытой Эстонии (Open Estonia Foundation). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура признала нежелательной работу иноагентов Bellingcat и The Insider

«По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Фонд Открытой Эстонии" (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation, Эстонская Республика)», — цитирует сообщение РИА Новости.

Надзорное ведомство считает, что деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, пишет RT.

Ранее ГП признала нежелательной в РФ работу изданий Bellingcat и The Insider (включены в реестр СМИ-иноагентов), напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭстонияГенпрокуратура Рф
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