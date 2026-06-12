Генконсул: Граждане Франции готовы вступить в ряды ВС РФ

Он добавил, что в диппредставительстве часто слышат слова поддержки от простых французов.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Молдавии Олег Озеров в беседе со спецкором НСН рассказал о растущем спросе на получение гражданства РФ среди молодежи республики.