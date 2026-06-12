Генконсул: Граждане Франции готовы вступить в ряды ВС РФ
12 июня 202614:26
Екатерина Галайда-Перера
Часть французских граждан говорит о своей готовности вступить в ряды Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула РФ в Марселе Станислава Оранского.
Он добавил, что в диппредставительстве часто слышат слова поддержки от простых французов.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Молдавии Олег Озеров в беседе со спецкором НСН рассказал о растущем спросе на получение гражданства РФ среди молодежи республики.
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