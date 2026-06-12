ФОМ: Более 70% россиян доверяют Путину
73% россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
При этом большинство граждан России (75%) скорее хорошо оценивают работу Путина на посту главы государства.
Между тем, примерно половина россиян (46%) считает, что российское правительство работает скорее хорошо, но 32% опрошенных заявили, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценили 52% россиян, но 14% респондентов скорее недовольны его работой.
По данным источника, если бы выборы в Госдуму состоялись в следующее воскресенье, 36% граждан проголосовали бы на них за партию «Единая Россия». Еще 12% респондентов признались, что отдали бы свои голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, 6% — за «Новых людей» и еще 3% — за «Справедливую Россию».
Ранее результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ показали, что 90% россиян заявили о гордости за историю своей страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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