ФОМ: Более 70% россиян доверяют Путину

Между тем, примерно половина россиян (46%) считает, что российское правительство работает скорее хорошо, но 32% опрошенных заявили, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценили 52% россиян, но 14% респондентов скорее недовольны его работой.

По данным источника, если бы выборы в Госдуму состоялись в следующее воскресенье, 36% граждан проголосовали бы на них за партию «Единая Россия». Еще 12% респондентов признались, что отдали бы свои голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, 6% — за «Новых людей» и еще 3% — за «Справедливую Россию».

Ранее результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ показали, что 90% россиян заявили о гордости за историю своей страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».