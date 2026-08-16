Крупнейший металлургический комбинат Украины частично остановил производство
Крупнейший украинский металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь») сообщил о частичной остановке производства. Об этом сообщает пресс-службы предприятия в своем Telegram-канале.
В компании уточнили, что минувшей ночью комбинат подвергся ракетной атаке, в результате которой были повреждены ключевые энергогенерирующие мощности и доменные печи, что вынудило частично приостановить технологические процессы.
Сейчас на территории завода работают экстренные службы, а специалисты приступили к оценке масштабов разрушений, чтобы определить перспективы и сроки восстановительных работ.
Министерство обороны России ранее подтвердило факт поражения цехов криворожского комбината. В российском военном ведомстве подчеркнули, что целью удара стали объекты, выпускавшие стальной прокат, который использовался для изготовления вооружений и военной техники для нужд украинской армии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Грузия прекратила поставки бензина в Абхазию
- Оперштаб: 7 мирных жителей ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ
- Роналду заявил, что текущий сезон может стать для него последним
- Минобороны: Поражены шесть судов, использовавшиеся в интересах ВСУ
- Крупнейший металлургический комбинат Украины частично остановил производство
- «Зенит» разгромил московское «Динамо» в матче четвертого тура РПЛ
- Никитин: Эксперимент по беспилотному транспорту будет расширен на 5–6 регионов
- Хейт и показы в школах: Сборы «Колобка» превысили 500 млн рублей
- Маслов: Согласие Харламова озвучить «Колобка» стало большой победой
- Военкор Коц: На Москву летели дроны, начиненные шрапнелью