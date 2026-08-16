Крупнейший металлургический комбинат Украины частично остановил производство

В компании уточнили, что минувшей ночью комбинат подвергся ракетной атаке, в результате которой были повреждены ключевые энергогенерирующие мощности и доменные печи, что вынудило частично приостановить технологические процессы.

Сейчас на территории завода работают экстренные службы, а специалисты приступили к оценке масштабов разрушений, чтобы определить перспективы и сроки восстановительных работ.

Министерство обороны России ранее подтвердило факт поражения цехов криворожского комбината. В российском военном ведомстве подчеркнули, что целью удара стали объекты, выпускавшие стальной прокат, который использовался для изготовления вооружений и военной техники для нужд украинской армии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

