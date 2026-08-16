Минобороны: Поражены шесть судов, использовавшиеся в интересах ВСУ
Шесть морских судов, а также портовая инфраструктура и стоянки катеров ВМС Украины поражены в течение дня российскими ударными БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
По данным военного ведомства, удары наносились по нескольким ключевым точкам в Одесской области. Так, в Белгороде-Днестровском (40 км юго-западнее Одессы) беспилотники атаковали производственный цех и склад, где хранились комплектующие и боевые части для украинских безэкипажных морских дронов, которые применялись для нападений на суда и российские прибрежные города. В городе Вилково (138 км юго-западнее Одессы) была поражена база патрульных катеров украинского флота, которые привлекались для сопровождения судов с военными грузами и топливом.
В порту «Одесса» были уничтожены три сухогруза и два морских танкера, доставлявшие на Украину горюче-смазочные материалы и имущество для ВСУ. Также были поражены топливные резервуары и склады с военным имуществом. Кроме того, уже в открытой акватории Черного моря, восточнее Одессы, дроны поразили еще один сухогруз, перевозивший западное вооружение.
Ранее в Минобороны России сообщили о поражении предприятия военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающего завод в Кременчуге и металлургического комбината в Кривом Роге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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