«Атака из-под носа»: Жителей Приангарья, борющихся с дронами в фуре, назвали героями
Максим Кондратьев в эфире НСН заявил, что решение храбрых жителей Приангарья не давать дронам вылетать из фуры было правильным и героическим.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил НСН, что без специальных средств невозможно определить, везет ли та или иная фура беспилотники.
Сейчас оперативный штаб Иркутской области решает, как отметить храбрость местных жителей, которые, несмотря на опасность, пытались сбить вылетающие из фуры украинские дроны камнями, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, в регионе продолжается работа по ликвидации последствий вчерашнего теракта - закрыт участок федеральной трассы, где стояла нагруженная беспилотниками фура. Кондратьев отметил, что из фуры вылетали FPV-дроны, управление которыми осуществляется непосредственно с точки зрения пилота.
«Храбрые мужчины, которые пытались заблокировать вылетающие дроны однозначно действовали верно. Эта работа принесла большую пользу, потому что многие беспилотные комплексы просто не смогли взлететь. Это было правильное и очень героическое решение. Ранее объекты на территории России защищались непосредственно от больших беспилотников самолетного типа, которые вылетали с территории Украины. Речь идет, например, о дронах «Лютый», переделанном в беспилотник «Летучая лисица» легкомоторном самолете и так далее. Все эти беспилотники атаковали в радиусе двух тысяч километров. Атака в Иркутской области была нанесена «из-под носа» FPV-дронами, которые применяются в зоне спецоперации», - сказал собеседник НСН.
По его словам, обычно военные аэродромы защищены системами радиоэлектронной борьбы, которые не допускают подлет беспилотников.
«Такие объекты обычно защищаются системами радиоэлектронной борьбы, которая обнаруживает факт подлета беспилотников и подавляет их. В этом случае на объектах могло не быть таких систем либо они могли не сработать по каким-то причинам. Может быть, специальный дрон уничтожил эту систему или ее часть, нарушив ее функционирование. Также системы могли быть отключены в момент атаки. Наверняка на время перевозки дроны были выключены, а активировали их уже на подъезде к объекту. Без соответствующего досмотра или без необходимых технических средств невозможно определить, что эта фура несет потенциальную угрозу. Для этого нужно досматривать фуру, нужно ее открывать, залезать в нее или просвечивать через специальные пункты, которые у нас есть на границах или на таможне», - отметил эксперт.
Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что Украина совершила теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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