Генерал Шаманов назвал одну из главных ошибок спецоперации на Украине

«Это одна из главных ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые пять суток», — отметил он, добавив, что позже эту составляющую «удалось преодолеть», однако сделать ещё «предстоит немало».

Также генерал напомнил о сохранившемся на Украине ещё с советских времён большого количества военных учебных заведений, то есть основу армии. По его мнению, «демилитаризация» Украины может занять до 10 лет.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что замедление наступления на Украине связано с необходимостью эвакуации населения.