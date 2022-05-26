Генерал Шаманов назвал одну из главных ошибок спецоперации на Украине

Российский генерал, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов в интервью журналистке Оксане Кравцовой на YouTube заявил, что одной из главных ошибок спецоперации на Украине стал расчёт на то, что российскую армию будут встречать с цветами.

Слуцкий заявил, что точка невозврата в спецоперации уже пройдена

«Это одна из главных ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые пять суток», — отметил он, добавив, что позже эту составляющую «удалось преодолеть», однако сделать ещё «предстоит немало».

Также генерал напомнил о сохранившемся на Украине ещё с советских времён большого количества военных учебных заведений, то есть основу армии. По его мнению, «демилитаризация» Украины может занять до 10 лет.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что замедление наступления на Украине связано с необходимостью эвакуации населения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассУкраинаРоссияВладимир Шаманов
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