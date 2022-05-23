Слуцкий заявил, что точка невозврата в спецоперации уже пройдена

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, специальная операция Вооружённых сил РФ на Украине «всё расставит по местам», сообщает РИА Новости.

Слуцкий прогнозирует знаковые события в ближайшее время в ДНР и ЛНР

По его словам, российские войска давно могли «взять Киев», однако это получилось бы сделать ценой человеческих жизней.

«Точка невозврата пройдена, блицкрига не получилось потому, что мы ставим жизнь человека во главу угла», — заключил он.

Ранее Слуцкий заявил, что судьбу бойцов украинского полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) должен решать военный трибунал, обмена быть не должно, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияЛДПРЛеонид Слуцкий
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