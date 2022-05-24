Шойгу объяснил замедление наступления на Украине необходимостью эвакуации населения

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации на Украине российская армия поражает выявленные огневые позиции и военные объекты противника высокоточным оружием, сообщает ТАСС.

Шойгу заявил о полном освобождении комбината «Азовсталь»

Выступая на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) он подчеркнул, что по гражданской инфраструктуре удары не наносятся.

«Российские вооруженные силы, в отличие от украинских, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители», - отметил Шойгу.

Российский министр добавал, что скорость наступления Вооружённых сил РФ была замедлена намеренно, с целью организации выхода жителей из окруженных населённых пунктов, для чего объявляется режим тишины и создаются гуманитарные коридоры.

Ранее Шойгу заявил, что группировки сил России, ЛНР и ДНР продолжают освобождение территорий Донбасса, освобождение Луганской народной республики близится к завершению, сообщает RT.

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