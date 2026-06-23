Генерал раскрыл, какие объекты под Киевом поразили ВС РФ

Российская армия в ночь на 23 июня нанесла удары по нескольким военным объектам на Украине, в том числе в Броварах и Борисполе Киевской области. Герой России генерал-майор Сергей Липовой в комментарии aif.ru раскрыл, какие важные военные цели располагались в этих городах.

По словам военного эксперта, Борисполь представляет собой крупный логистический хаб и промышленную зону, где собрана военная техника, включая иностранную, и расположена большая складская инфраструктура. Генерал подчеркнул, что там постоянно фиксируют большое количество прилетов и вылетов авиации.

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Липовой отметил, что российские войска оперативно реагируют на скопление иностранных бортов в этом районе. По его словам, удары позволяют выводить из строя самолеты западных стран и поражать склады с боеприпасами европейского производства.

Что касается Броваров, то этот населенный пункт использовался в качестве военного плацдарма. Там фиксировались скопления личного состава украинской армии, пункты управления дронами или складские зоны, добавил генерал-майор.

Между тем подполковник Андрей Марочко в разговоре с НСН назвал ближайшие цели российской армии на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
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