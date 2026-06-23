Российская армия в ночь на 23 июня нанесла удары по нескольким военным объектам на Украине, в том числе в Броварах и Борисполе Киевской области. Герой России генерал-майор Сергей Липовой в комментарии aif.ru раскрыл, какие важные военные цели располагались в этих городах.

По словам военного эксперта, Борисполь представляет собой крупный логистический хаб и промышленную зону, где собрана военная техника, включая иностранную, и расположена большая складская инфраструктура. Генерал подчеркнул, что там постоянно фиксируют большое количество прилетов и вылетов авиации.