Путин: ВС России на фронте «каждый божий день долбят» ВСУ

Российская армия поджимает противника на всех участках боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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В ходе встречи с выпускниками военных вузов он указал, что в ходе спецоперации Вооружённые силы России продвигаются по всей линии фронта.

«Долбят ребята каждый день. Каждый божий день», - цитирует Путина RT.

Глава государства добавил, что в ходе боевых действий на Украине Россия придет «куда нужно».

Ранее Путин заявил, что на Западе открыто говорят о подготовке к войне с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияУкраинаРоссияВладимир Путин

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