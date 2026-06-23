Путин: ВС России на фронте «каждый божий день долбят» ВСУ
Российская армия поджимает противника на всех участках боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе встречи с выпускниками военных вузов он указал, что в ходе спецоперации Вооружённые силы России продвигаются по всей линии фронта.
«Долбят ребята каждый день. Каждый божий день», - цитирует Путина RT.
Глава государства добавил, что в ходе боевых действий на Украине Россия придет «куда нужно».
Ранее Путин заявил, что на Западе открыто говорят о подготовке к войне с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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