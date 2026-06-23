Путин: ВС России на фронте «каждый божий день долбят» ВСУ

В ходе встречи с выпускниками военных вузов он указал, что в ходе спецоперации Вооружённые силы России продвигаются по всей линии фронта.

«Долбят ребята каждый день. Каждый божий день», - цитирует Путина RT.

Глава государства добавил, что в ходе боевых действий на Украине Россия придет «куда нужно».

Ранее Путин заявил, что на Западе открыто говорят о подготовке к войне с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».