Россияне стали ходить в спортзалы ради снятия стресса, а не для похудения

Главной мотивацией для посещения фитнес-клубов в 2026 году для россиян стало желание снять нервное напряжение, а не стремление похудеть. Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина отметила в беседе с NEWS.ru, что подобный перелом в сознании граждан происходит впервые.

Если в 2025 году люди шли в залы ради общего оздоровления и коррекции фигуры, то сейчас на первый план вышло ментальное состояние. По оценкам эксперта, 41% клиентов хотят снять напряжение и восстановить внутренний баланс, тогда как снижение веса опустилось на третью строчку.