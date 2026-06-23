В Нидерландах впервые сделали процедуру эвтаназии ребенку младше 12 лет

В Нидерландах впервые провели процедуру эвтаназии тяжелобольному ребенку младше 12 лет. Это первый подобный случай с момента изменения законодательства в 2023 году, сообщает национальная радиовещательная корпорация NOS.

Министр здравоохранения Софи Херманс уточнила, что процедура остановки процессов жизнедеятельности была выполнена еще в конце прошлого года. Специальная комиссия министерства уже изучила обстоятельства дела и провела беседу с врачом, организовавшим эвтаназию.