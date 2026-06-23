В Нидерландах впервые сделали процедуру эвтаназии ребенку младше 12 лет
В Нидерландах впервые провели процедуру эвтаназии тяжелобольному ребенку младше 12 лет. Это первый подобный случай с момента изменения законодательства в 2023 году, сообщает национальная радиовещательная корпорация NOS.
Министр здравоохранения Софи Херманс уточнила, что процедура остановки процессов жизнедеятельности была выполнена еще в конце прошлого года. Специальная комиссия министерства уже изучила обстоятельства дела и провела беседу с врачом, организовавшим эвтаназию.
При этом точный возраст ребенка, его диагноз и конкретное время проведения процедуры министр не раскрыла. Заключение комиссии направлено в надзорный орган для дальнейшей проверки.
Нидерланды стали первой страной в мире, легализовавшей эвтаназию в 2002 году. В апреле 2023 года королевство отменило возрастные ограничения, теперь решение о процедуре для несовершеннолетних принимают родители и врач совместно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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