В Москве школьница сдала ЕГЭ по четырем предметам на 400 баллов

Школьница получила высшие оценки по русскому языку, профильной математике, химии и физике. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова подчеркнула, что этот результат стал заслугой самой выпускницы и ее педагогов.

«Такой пример вдохновляет», – порадовалась за выпускницу Ракова.

Также в ведомстве добавили, что девушка еще ожидает результаты сдачи экзамена по информатике.

Во вторник, 23 июня, министр просвещения Сергей Кравцов назвал число стобалльников на ЕГЭ-2026 по истории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

