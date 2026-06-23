В Москве школьница сдала ЕГЭ по четырем предметам на 400 баллов
Выпускница московской школы №1409 Екатерина Малкова набрала максимальные 400 баллов сразу по четырем предметам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает RT со ссылкой на столичный Департамент образования и науки.
Школьница получила высшие оценки по русскому языку, профильной математике, химии и физике. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова подчеркнула, что этот результат стал заслугой самой выпускницы и ее педагогов.
«Такой пример вдохновляет», – порадовалась за выпускницу Ракова.
Также в ведомстве добавили, что девушка еще ожидает результаты сдачи экзамена по информатике.
Во вторник, 23 июня, министр просвещения Сергей Кравцов назвал число стобалльников на ЕГЭ-2026 по истории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Москве бензовозам разрешили въезжать без оформления пропуска
- В Москве школьница сдала ЕГЭ по четырем предметам на 400 баллов
- Россияне стали ходить в спортзалы ради снятия стресса, а не для похудения
- Биохимик предупредила об опасности фастфуда для мозга и памяти
- «На амбразуру не бросимся»: Марочко назвал ближайшие цели российской армии
- Путин: Президентский полк никогда не подведет народ России
- СМИ: Бывшего главу «Аэрофлота» арестовали в Москве
- Роналду первым в истории забил гол на шести чемпионатах мира
- В России зафиксировали начало сезонного роста случаев сальмонеллеза
- Суд взыскал с Аллы Пугачевой 17 тысяч рублей долга за коммуналку