В Москве школьница сдала ЕГЭ по четырем предметам на 400 баллов

Выпускница московской школы №1409 Екатерина Малкова набрала максимальные 400 баллов сразу по четырем предметам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает RT со ссылкой на столичный Департамент образования и науки.

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Школьница получила высшие оценки по русскому языку, профильной математике, химии и физике. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова подчеркнула, что этот результат стал заслугой самой выпускницы и ее педагогов.

«Такой пример вдохновляет», – порадовалась за выпускницу Ракова.

Также в ведомстве добавили, что девушка еще ожидает результаты сдачи экзамена по информатике.

Во вторник, 23 июня, министр просвещения Сергей Кравцов назвал число стобалльников на ЕГЭ-2026 по истории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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