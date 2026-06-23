СМИ: Венгрия заблокировала новый шаг по вступлению Украины в ЕС
Венгрия заблокировала очередной процедурный шаг, необходимый для продвижения заявок Украины и Молдавии на вступление в Евросоюз. Об этом издание Politico узнало от двух дипломатов ЕС.
По данным издания Будапешт выступил против отправки письма в адрес Европейского совета и Еврокомиссии. В этом документе должна была быть изложена согласованная позиция 27 стран сообщества по дальнейшему продвижению переговоров о вступлении двух государств.
Венгрия оказалась единственным государством объединения, не поддержавшим эту инициативу, поскольку для ее одобрения требуется единогласие всех участников. Ожидается, что данный вопрос вновь вынесут на рассмотрение уже на следующей неделе.
Ранее в Болгарии заявили об исчерпании ресурсов для военной помощи Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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