СМИ: Венгрия заблокировала новый шаг по вступлению Украины в ЕС

Венгрия заблокировала очередной процедурный шаг, необходимый для продвижения заявок Украины и Молдавии на вступление в Евросоюз. Об этом издание Politico узнало от двух дипломатов ЕС.

По данным издания Будапешт выступил против отправки письма в адрес Европейского совета и Еврокомиссии. В этом документе должна была быть изложена согласованная позиция 27 стран сообщества по дальнейшему продвижению переговоров о вступлении двух государств.

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Венгрия оказалась единственным государством объединения, не поддержавшим эту инициативу, поскольку для ее одобрения требуется единогласие всех участников. Ожидается, что данный вопрос вновь вынесут на рассмотрение уже на следующей неделе.

Ранее в Болгарии заявили об исчерпании ресурсов для военной помощи Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВенгрияУкраинаЕвросоюз

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