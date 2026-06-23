СМИ: Венгрия заблокировала новый шаг по вступлению Украины в ЕС

Венгрия заблокировала очередной процедурный шаг, необходимый для продвижения заявок Украины и Молдавии на вступление в Евросоюз. Об этом издание Politico узнало от двух дипломатов ЕС.

По данным издания Будапешт выступил против отправки письма в адрес Европейского совета и Еврокомиссии. В этом документе должна была быть изложена согласованная позиция 27 стран сообщества по дальнейшему продвижению переговоров о вступлении двух государств.