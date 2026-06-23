Биохимик предупредила об опасности фастфуда для мозга и памяти
Чрезмерное увлечение фастфудом способно негативно сказаться на когнитивных способностях человека и нарушить микробиоту кишечника. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила биохимик и нутрициолог Анна Дивинская.
Специалист отметила, что ультрапереработанные продукты содержат много насыщенных жиров, рафинированных углеводов и добавок при минимуме полезных нутриентов. По ее словам, исследование с участием 10 775 человек показало, что у любителей такой еды скорость глобального снижения умственных функций за 8 лет оказалась на 28% выше, а исполнительных — на 25%.
Нутрициолог подчеркнула, что исполнительные функции критически важны для планирования, принятия решений и переключения между задачами. Регулярное потребление сладкой и ультрапереработанной пищи может привести к ухудшению речевых навыков и снижению скорости обработки информации.
Вероятными причинами таких изменений специалист назвала системное воспаление, окислительный стресс и прямое воздействие насыщенных жиров на префронтальную кору мозга.
Между тем диетолог Марият Мухина в беседе с НСН рассказала, что ранний прием фастфуда приводит к изменению метаболизма и тяжелым заболеваниям во взрослом возрасте.
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