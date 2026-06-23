Биохимик предупредила об опасности фастфуда для мозга и памяти

Чрезмерное увлечение фастфудом способно негативно сказаться на когнитивных способностях человека и нарушить микробиоту кишечника. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила биохимик и нутрициолог Анна Дивинская.

Специалист отметила, что ультрапереработанные продукты содержат много насыщенных жиров, рафинированных углеводов и добавок при минимуме полезных нутриентов. По ее словам, исследование с участием 10 775 человек показало, что у любителей такой еды скорость глобального снижения умственных функций за 8 лет оказалась на 28% выше, а исполнительных — на 25%.