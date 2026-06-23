В Запорожье усилили меры безопасности для блокирования атак ВСУ

Российские военные и власти Запорожской области принимают меры для полного пресечения террористических атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в своем канале на платформе «Макс».

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По его словам, над автомобильными дорогами усилена работа средств противовоздушной обороны и приняты дополнительные меры безопасности. Глава региона отметил, что обстановка в приграничных районах по-прежнему остается напряженной.

Губернатор также призвал местных жителей и водителей в любой нештатной ситуации строго следовать указаниям военнослужащих на блокпостах и сотрудников дорожной инспекции.

Ранее Балицкий призвал жителей Запорожья не ездить по трассе «Новороссия» из-за мин ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Река Александр
ТЕГИ:Российская АрмияВСУЗапорожье

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