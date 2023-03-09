Генерал-майор Липовой: Ежедневно дроны ВСУ уничтожаются десятками

«У нас есть средства ПВО, позволяющие успешно нейтрализовать дроны. Ежедневно дроны уничтожаются десятками. Ежедневно мы слышим сводки Минобороны о том, что на том или ином направлении уничтожено 5, 10, 15 дронов различной конструкции и назначения», - сказал Липовой.

Ранее, 3 марта, Минобороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 18 украинских беспилотников над Донбассом и Херсонской областью.

