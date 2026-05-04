Выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь

Выборы главы Дагестана состоятся в сентябре. Об этом рассказал председатель народного собрания (парламента) региона Заур Аскендеров в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава Дагестана Сергей Меликов подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Президент Владимир Путин принял отставку руководителя региона и назначил врио главы республики Федора Щукина, пишет RT.

Как отметил Аскендеров, Щукин пробудет врио главы Дагестана до осени.

«Предварительно, выборы главы Республики Дагестан пройдут в сентябре текущего года», - подчеркнул председатель парламента.

Ранее президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко в беседе с НСН назвал экзотикой назначение Щукина - председателя Верховного суда Дагестана - главой республики.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Отставки И НазначенияВыборыДагестан

Горячие новости

Все новости

партнеры