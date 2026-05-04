Мурашко заявил, что без ЗОЖ последние 12 лет жизни можно страдать от болезней
Человек, который не придерживался здорового образа жизни, может страдать от хронических болезней в свои последние 12 лет. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире радио «Маяк».
«Если человек не придерживается... то последние 12 лет жизни очень часто сопряжены с бременем тяжелых хронических болезней», - рассказал глава Минздрава.
По словам Мурашко, правильный образ жизни добавляет к отведенному человеку времени по меньшей мере 10-15%, пишет RT.
Ранее министр здравоохранения заявлял, к 2030 году число россиян, ведущих здоровый образ жизни, планируется увеличить до 13,6%.
