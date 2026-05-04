Милонов разнес угрозы «уголовкой» за неверное ношение георгиевской ленты
Виталий Милонов заявил НСН, что нужно сделать упор на объяснение важности уважительного отношения к символам Победы, а не пугать население штрафами и «уголовкой».
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН заявил, что не видит в России проблем с неуважительным отношением к георгиевской ленте ни у детей, ни у взрослых, и назвал запугивание миллионными штрафами чем-то запредельным.
В преддверии Дня Победы появились рекомендации о том, как не стоит носить георгиевскую ленту. Так, адвокаты напоминают, что за ее размещение на собачьих ошейниках или ручках автомобилей, а также ниже локтя может привлечь внимание правоохранителей, а депутат Ольга Занко напомнила в беседе с РИА Новости, что публичное осквернение этого символа грозит штрафом до пяти миллионов рублей и лишением свободы до пяти лет. Милонов призвал объяснять россиянам суть уважительного отношения к символам Победы.
«Мне кажется, это уже запредельно. Зачем штрафовать? Кого штрафовать? Лучше объяснить! Мы же говорим об уважительном ношении. Мы же не можем четко регламентировать то, как нужно носить ленточку, это же не военная форма. Поэтому, я думаю, когда мы говорим об уважительном отношении, нормальным людям все понятно. Я бы на месте местных властей иногда бы делился рекомендациями и советами. Например, о том, что не очень красиво повязать георгиевскую ленточку на значок "Мерседеса" на капоте. Это неуважительно. Но пугать людей "уголовками" и "административками" не стоит. Я не считаю, что в нашей стране есть серьезная проблема с неуважением к символам победы. Я этого не вижу ни у взрослых, ни у подростков. Может быть, наоборот, нужно меньше казенщины и больше душевности, и тогда подростки будут сами стремиться надеть на себя георгиевскую ленту», — рассказал он.
Ранее стало известно, что власти Берлина намерены ввести запрет на использование российской и советской символики в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая. Немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, что русское население в Германии привыкло к ограничениям празднования Дня Победы, поэтому старается не демонстрировать публично георгиевские ленты.
