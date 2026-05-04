Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН заявил, что не видит в России проблем с неуважительным отношением к георгиевской ленте ни у детей, ни у взрослых, и назвал запугивание миллионными штрафами чем-то запредельным.

В преддверии Дня Победы появились рекомендации о том, как не стоит носить георгиевскую ленту. Так, адвокаты напоминают, что за ее размещение на собачьих ошейниках или ручках автомобилей, а также ниже локтя может привлечь внимание правоохранителей, а депутат Ольга Занко напомнила в беседе с РИА Новости, что публичное осквернение этого символа грозит штрафом до пяти миллионов рублей и лишением свободы до пяти лет. Милонов призвал объяснять россиянам суть уважительного отношения к символам Победы.