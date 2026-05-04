Освобожденный археолог Бутягин вышел на работу в Эрмитаже

Археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин вышел на работу в музее после возвращения в Санкт-Петербург. Об этом рассказал на пресс-конференции генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Он отметил, что ученый вернулся из «затянувшегося отпуска».

«Александр Михайлович Бутягин... возвращается с сегодняшнего дня на работу после пребывания в польском плену», - подчеркнул Пиотровский.

Ранее Бутягина задержали в Польше по запросу Киева, который заподозрил ученого в проведении незаконных археологических работ в Крыму, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позднее археолога освободили в рамках обмена заключенными, проведенного между Польшей и Белоруссией.

ФОТО: РИА Новости / ФСБ РФ
