Освобожденный археолог Бутягин вышел на работу в Эрмитаже
Археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин вышел на работу в музее после возвращения в Санкт-Петербург. Об этом рассказал на пресс-конференции генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Он отметил, что ученый вернулся из «затянувшегося отпуска».
«Александр Михайлович Бутягин... возвращается с сегодняшнего дня на работу после пребывания в польском плену», - подчеркнул Пиотровский.
Ранее Бутягина задержали в Польше по запросу Киева, который заподозрил ученого в проведении незаконных археологических работ в Крыму, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позднее археолога освободили в рамках обмена заключенными, проведенного между Польшей и Белоруссией.
