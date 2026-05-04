В США 20 тысяч водителей грузовиков отстранили от работы из-за незнания языка

Двадцать тысяч дальнобойщиков отстранили от работы в США из-за недостаточного знания английского языка. Об этом сообщил министр транспорта Шон Даффи в соцсети Х.

«Дальше будет больше», - указал Даффи.

Кроме того, министерство транспорта аннулировало около 28 тысяч незаконно выданных водительских удостоверений.

Ранее Даффи заявлял, что американские власти запретят управление грузовиками водителям без знания английского языка.

