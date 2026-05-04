В США 20 тысяч водителей грузовиков отстранили от работы из-за незнания языка
4 мая 202612:00
Юлия Савченко
Двадцать тысяч дальнобойщиков отстранили от работы в США из-за недостаточного знания английского языка. Об этом сообщил министр транспорта Шон Даффи в соцсети Х.
«Дальше будет больше», - указал Даффи.
Кроме того, министерство транспорта аннулировало около 28 тысяч незаконно выданных водительских удостоверений.
Ранее Даффи заявлял, что американские власти запретят управление грузовиками водителям без знания английского языка.
Горячие новости
- На хвосте у землеройки: Что известно о смертельном хантавирусе
- Выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь
- Не только ядерный вопрос: Переговоры США и Ирана уперлись в отмену санкций
- Освобожденный археолог Бутягин вышел на работу в Эрмитаже
- Накажут учителя: Почему школы не готовы проводить уроки на свежем воздухе
- Зеленский: Дроны ВСУ могут прилететь на параде 9 мая в Москве
- Милонов разнес угрозы «уголовкой» за неверное ношение георгиевской ленты
- В США 20 тысяч водителей грузовиков отстранили от работы из-за незнания языка
- Путин принял отставку Меликова и назначил врио главы Дагестана
- В Белгородской области два мирных жителя погибли при атаке БПЛА