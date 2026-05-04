«Мы не против проводить уроки на улице. Но для этого нужна специальная инфраструктура. Просто так провести урок в открытом поле или дворе школы, где нет никаких для этого приспособлений, невозможно. Очень многие школы для этого не обустроены. Если такая возможность есть, это делается. Если это начнет иметь массовый характер, учителей за это начнут наказывать. У нас есть санитарные правила и нормы, которые запрещают такие вещи. Нужны специальный режим, условия, парты и так далее. Ученик должен сидеть в классе за партой определенной высоты, а не во дворе на траве. Если кто-то из родителей пожалуется, что детей вывели на улицу, где было неудобно сидеть или температура была неподходящая, учителя накажут. Зачастую ребенка из школы вообще не выпускают, такие современные требования», - рассказал он.

Также он подчеркнул, что современные классы переполнены, это усложняет ввод новых форматов.

«Сейчас количество детей в классе проводить такие уроки не позволяет. Представьте себе подмосковную школу, где в классе по 40 учеников. Если классы будут нормальные – до 20 человек, тогда подобные практики будет проще реализовать. Школы сейчас переполнены, это надо понимать», - добавил собеседник НСН.

Сокращать школьную программу вряд ли стоит, поскольку сегодня и так существует вариативность обучения, а вот интегрировать некоторые дисциплины в другие предметы имеет смысл. Об этом НСН заявил заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.

