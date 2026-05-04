В МИД Ирана заявили о контактах с Россией и Китаем

Иран находится в постоянном контакте с Россией и Китаем по различным вопросам. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи, пишет РИА Новости.

Говоря о возможном участии Москвы и Пекина в качестве гарантов потенциального соглашения между Ираном и США, дипломат подчеркнул, что Тегеран поддерживает контакты с двумя странами. Как напомнил Багаи, у сторон есть различные договоренности, включая соглашения о стратегическом партнерстве.

«Обе страны являются постоянными членами СБ ООН и играют важную роль в международных и региональных событиях», - отметил дипломат.

В то же время Багаи указал, что Иран должен полагаться на себя в части обеспечения своих интересов. Тем не менее, республика намерена укреплять отношения с РФ и КНР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за прекращение эскалации конфликта вокруг Ирана и готова оказывать содействие в поиске дипломатического решения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
