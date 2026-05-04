В МИД Ирана заявили о контактах с Россией и Китаем
Иран находится в постоянном контакте с Россией и Китаем по различным вопросам. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи, пишет РИА Новости.
Говоря о возможном участии Москвы и Пекина в качестве гарантов потенциального соглашения между Ираном и США, дипломат подчеркнул, что Тегеран поддерживает контакты с двумя странами. Как напомнил Багаи, у сторон есть различные договоренности, включая соглашения о стратегическом партнерстве.
«Обе страны являются постоянными членами СБ ООН и играют важную роль в международных и региональных событиях», - отметил дипломат.
В то же время Багаи указал, что Иран должен полагаться на себя в части обеспечения своих интересов. Тем не менее, республика намерена укреплять отношения с РФ и КНР.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за прекращение эскалации конфликта вокруг Ирана и готова оказывать содействие в поиске дипломатического решения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Мурашко заявил, что без ЗОЖ последние 12 лет жизни можно страдать от болезней
- В МИД Ирана заявили о контактах с Россией и Китаем
- На хвосте у землеройки: Что известно о смертельном хантавирусе
- Выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь
- Не только ядерный вопрос: Переговоры США и Ирана уперлись в отмену санкций
- Освобожденный археолог Бутягин вышел на работу в Эрмитаже
- Накажут учителя: Почему школы не готовы проводить уроки на свежем воздухе
- Зеленский: Дроны ВСУ могут прилететь на параде 9 мая в Москве
- Милонов разнес угрозы «уголовкой» за неверное ношение георгиевской ленты
- В США 20 тысяч водителей грузовиков отстранили от работы из-за незнания языка