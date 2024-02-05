Законопроект Сената США предполагает выделение средств на ПВО Израиля
Представленный американским Сенатом проект закона о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ США, помощь Украине и Израилю, предусматривает выделение около 4 млрд долларов на укрепление системы ПВО Израиля, включая около 1,2 млрд долларов на закупку системы противоракетной обороны «Железный луч», сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.
ПВО позволяет перехватывать и уничтожать ракеты сверхмалого радиуса действия.
Общий объем средств, заложенных на помощь Израилю – около 14,1 млрд долларов.
Ранее президент США Джо Байден заявил о поддержке законопроекта Сената по охране границ, помощи Киеву и Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru