Законопроект Сената США предполагает выделение средств на ПВО Израиля

Представленный американским Сенатом проект закона о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ США, помощь Украине и Израилю, предусматривает выделение около 4 млрд долларов на укрепление системы ПВО Израиля, включая около 1,2 млрд долларов на закупку системы противоракетной обороны «Железный луч», сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

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ПВО позволяет перехватывать и уничтожать ракеты сверхмалого радиуса действия.

Общий объем средств, заложенных на помощь Израилю – около 14,1 млрд долларов.

Ранее президент США Джо Байден заявил о поддержке законопроекта Сената по охране границ, помощи Киеву и Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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