Взяли числом: Эксперт усомнился, что Иран мог взломать систему ПВО Израиля

Заявления Ирана о взломе израильской системы «Железный купол» не имеют ничего общего с реальностью, заявил НСН Айтеч Бижев.

Иран не мог взломать израильскую систему ПВО, но его атаки перегрузили ее оборонные мощности. Об этом НСН рассказал экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что взломал систему ПВО Израиля «Железный купол» и заставил ее ракеты атаковать друг друга в ходе новой волны ударов. Об этом сообщила пресс-служба КСИР утром 16 июня. Эксперт уверен, что это технически невозможно, а Тегеран действовал по-другому.

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«Такого не может быть. Любая система имеет определенные технические возможности, так называемое математическое ожидание числа уничтоженных целей. У каждой имеется свой предел. Когда осуществляется удар по противнику, если количество ракет, дронов или чего-либо еще превышает огневые возможности ПВО, то тогда защиту можно “пробить”, только так реально нанести весомый ущерб. Заставить ракеты противника сбивать друг друга невозможно. Иран запустил в сторону Израиля больше ракет и дронов, чем “Железный купол” может отразить. Человек же не может съесть пять бутербродов в один момент, только последовательно, так и здесь», — отметил он.

Ранее Бижиев объяснил НСН, в чем российская система ПВО превосходит израильский «Железный купол».

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ФОТО: скриншот с видео
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