Иран не мог взломать израильскую систему ПВО, но его атаки перегрузили ее оборонные мощности. Об этом НСН рассказал экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что взломал систему ПВО Израиля «Железный купол» и заставил ее ракеты атаковать друг друга в ходе новой волны ударов. Об этом сообщила пресс-служба КСИР утром 16 июня. Эксперт уверен, что это технически невозможно, а Тегеран действовал по-другому.